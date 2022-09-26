Польша запретила воздушный и морской въезд для россиян с шенгеном | 360°

Мир 26 сентября 2022, 01:19 Поделиться Telegram

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Viber Польша запретила воздушный и морской въезд для россиян с шенгеном РИА «Новости»

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С понедельника в Польше вступает в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пути. Распоряжение об ужесточении правил въезда для граждан России подписал на прошлой неделе министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, об этом сообщило РИА «Новости».

В обосновании к распоряжению говорится, что причина предпринятых ограничений — противодействие прямым угрозам общественного порядка и безопасности. Запрет на въезд касается россиян, путешествующих в туристических, культурных, спортивных и деловых целях. Исключения прописаны для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство и некоторых других категорий граждан.

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Авиаперевозчик, который возьмет на борт лицо без права въезда на территорию Польши, будет обязан отправить его на родину за свой счет.

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Неделю назад 12 сентября вступило в силу соглашение о приостановке упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом. Прием документов от россиян для получения туристических виз уже приостановили девять стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Бельгия и Нидерланды, сообщило издание «Дни.ру».

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