Польша запретила вещание ряда российских телеканалов

В Польше запретили вещание ряда российских телеканалов. Об этом заявил Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT). Под ограничения попал и RT.

«В связи с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине, учитывая вопросы безопасности и обороноспособности Республики Польша, KRRiT принял резолюцию по вопросу удаления из реестра распространяемых телеканалов следующих программ: RT (Russia Today), RT Documentary, „РТР-Планета“, „Союз TV“, „Россия 24“», — говорится в сообщении Совета.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. В Министерстве обороны заявили, что вооруженные силы РФ не наносят авиационных или артиллерийских ударов по городам соседнего государства, а лишь высокоточными средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военной обороны и авиации Украины. В ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению ничто не угрожает.

Страны Запада в ответ на действия России начали вводить новые санкционные ограничения. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что под ограничения попали 58 физических и юридических лиц, в том числе ряд членов Совета безопасности РФ, главы Минфина, Минобороны и Минюста.