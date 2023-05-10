Мир 10 мая 2023, 12:15 Польша замахнулась на создание самой сильной сухопутной армии в Европе Глава Минобороны Польши Блащак заявил о плане создать сильнейшую сухопутную армию в Европе Википедия

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Польша запланировала в течение ближайших двух лет создать самую мощную сухопутную армию в Европе. Об этом в эфире «Польского радио» сообщил министр обороны и вице-премьер страны Мариуш Блащак.

«Польша находится на правильном пути, мы хотим создать сильнейшую в Европе сухопутную армию и сделаем это», — сказал он.

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Блащак отметил, что в мае польские подразделения получат тяжелые американские танки Abrams и дальнобойные ракеты к РСЗО HIMARS, способные ликвидировать цели на расстоянии до 300 километров.

«В будущем мы хотим получить около 100 американских вертолетов AH-64 Apache», — добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что усиленная милитаризация Польши позволит НАТО обеспечить безопасность на восточном фланге обороны.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уличил Польшу в провокациях ради прямого боестолкновения с Россией.