Мир 15 февраля 2024, 14:50 Польша закрыла вопрос с репарациями от Германии МИД Польши: получить репарации от Германии за Вторую мировую войну не получится РИА «Новости»

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Репарации от Германии в пользу Польши за ущерб в годы Второй мировой войны получить не получится. Этот вопрос закрыт, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что его предшественница на посту министра Анна Фотыга говорила, что репарации признали в Потсдаме. Но их якобы присвоил Советский Союз. Поэтому Польша юридически не сможет получить выплаты.

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«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», — подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что предыдущее правительство Польши не привело слово «репарации» и даже не указало номер банковского счета, на которой власти Германии должны перевести средства, когда снова поднимало этот вопрос.

Осенью 2022 года республика в очередной раз потребовала от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций. Вопрос поднимал глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.