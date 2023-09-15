Эксклюзив 15 сентября 2023, 18:13 Польша закрыла Украине экспорт зерна в Европу. Конкурент с низкими ценами ей не нужен Политолог Ярошенко: Польша заменит Украину в поставках зерна на рынок ЕС РИА «Новости»

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Решение властей Польши о продлении запрета через свою территорию экспорта украинского зерна в Евросоюз свидетельствует о том, что так страна избавляется от конкурента в краткосрочной перспективе. В дальнейшем она планирует стать ведущей сельскохозяйственной державой на всем европейском рынке и потеснить Германию с поста экономического лидера. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

Запрет Польши на ввоз украинского зерна свидетельствует о переделе рынка. Пока руководство ЕС ищет новые внешние источники продовольствия, которые ему нужны, и находит дешевый вариант на Украине, внутри происходит передел.

Польша является транзитной страной для поставок зерна с Украины. Но ограничениями она показывает, что намерена сделать своих фермеров главными поставщиками сельскохозяйственной продукции в Европе.

Сразу вопрос: почему этого не случилось раньше? Потому что каждый раз руководство Евросоюза ставило перед новыми членами требования ликвидировать под корень свою промышленность и сельское хозяйство, чтобы не создавать конкуренции уже работающим компаниям. Тогда ЕС еще мог обеспечить себя сам, и новые производители на внутреннем рынке были не нужны.

Поэтому на этапе вступления в ЕС Польша вынуждена была зачистить свое сельское хозяйство и промышленность, чтобы открыть свой внутренний рынок для европейских производителей.

Сейчас страна видит свой шанс по замене дешевого украинского зерна на свое, которое станет намного дороже.

Это позволит Польше завоевать внутренний европейский рынок, а дальше приведет к укреплению в Европе, выходу из-под экономических давлений Брюсселя, возможности перезапустить свою экономику и в перспективе конкурировать с Германий.

Никакого единения в ЕС нет. Все страны помнят о своих национальных интересах. Распад Евросоюза — дело времени, потому что бомбы замедленного действия никуда не денутся и продолжат влиять на политику стран.