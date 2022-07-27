Польша закажет в Южной Корее тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9

Польша закажет в Южной Корее тысячу танков К2, 672 самоходные гаубицы К9 и три эскадрильи истребителей FA-50, рассказал вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом написало местное СМИ Dziennik Zbrojny.

Южнокорейская бронетехника начнет поступать в Польшу в этом году, а в следующем году страна получит первые самолеты. Стороны уже подписали рамочные соглашения.

Мариуш Блащак подчеркнул, что польским солдатам необходимо современное оружие, причем срочно.

«У нас нет времени. Мы не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — сообщил министр.

Ранее он заявил, что у польской армии будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Само существование такой сильной армии должно отпугнуть потенциального агрессора, считает Блащак. Об этом сообщил RT.

«Известия» написали о том, что пользователи интернета высмеяли высказывания польского министра и назвали их глупыми.