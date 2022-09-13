Польша запаслась углем «на суперсуровую зиму» | 360°

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Польша запаслась углем «на суперсуровую зиму»

Премьер Польши Моравецкий: запасов угля в стране хватит на суперсуровую зиму

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Польша заказала такой объем угля, которого должно хватить на суперсуровую зиму. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

«На весь отопительный сезон — с сентября до апреля — законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму», — подчеркнул польский премьер.

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Эмбарго на ввоз российского угля Польша ввела в апреле текущего года. Рынок сразу же отреагировал: тонна сырья у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.

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В июле Моравецкий заявил, что потребители энергоресурсов в ближайшее время столкнутся с нехваткой угля. Тогда премьер-министр Польши находился с рабочей поездкой в Щецинском районе.

Местные жители поинтересовались у главы правительства, где можно купить уголь за 996 злотых за тонну (11,9 тысячи рублей). При этом на ближайшем складе уголь продается за 2,9 тысячи злотых (34,8 тысячи рублей).

Польские регионы отключили фонари на улицах из-за высокой стоимости электроэнергии.

Польша

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