Польша заявила о выгоде России от миграционного кризиса на границе

Россия использует начавшийся кризис польской границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе. Президента Белоруссии Александра Лукашенко Москва использует в качестве инструмента влияния и шантажа. С таким заявлением на заседании Сейма выступил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, служба внешней разведки еще летом говорила о готовящейся провокации на границе Польши. Министр уточнил, что эту же информацию подтверждали спецслужбы соседних стран.

«Россия имеет свои долгосрочные цели среди которых дестабилизация ситуации в Евросоюзе. Для этого они используют президента Белоруссии, чтобы влиять на другие страны чужими руками», — привело слова Качиньского Польское информационное агентство.

Он отметил, что без желания Лукашенко сделать бы этого не удалось. По его словам, главной целью президента Белоруссии была месть польским властям за непризнание его победы на выборах в прошлом году. Также он хочет отмены введенных против него санкций, поэтому использует такие методы.

О причастности России к организации миграционного кризиса на границе ранее заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пояснил, что Минск начал доставку мигрантов из стран Ближнего Востока по совету Москвы. По его словам, таким образом Россия хочет вернуть утраченные позиции, а сам кризис имеет искусственное происхождение.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны Запада понимают собственную вину в миграционном кризисе, с которым столкнулась Польша. Но чтобы отвести от себя подозрения они организовали информационную кампанию, в которой главным врагом представили Россию. Она отметила, что новая волна мигрантов — это последствия проводимой Западом политики в странах Ближнего Востоке и северной Африки.

Несколько тысяч мигрантов собрались на белорусско-польской границе в минувший понедельник, 8 ноября. Для того, чтобы не пускать беженцев на свою территорию Варшава направила военных. В Еврокомиссии предложили срочно принять новый санкционный пакет против Белоруссии и создать «черный список» авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск.