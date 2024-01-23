Мир 23 января 2024, 09:52 Польша заявила о подъеме военных самолетов из-за «активности российской авиации» Польша подняла в небо военные самолеты якобы из-за активности авиации РФ Cpl. Adam Henke/Keystone Press Agency/globallookpress

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Командование Вооруженными силами Польши подняло военные самолеты страны в воздух из-за «активности авиации Российской Федерации». Заявление процитировало РИА «Новости».

«Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — говорится в нем.

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Польские ВС мониторят ситуацию. Они запустили все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Жителей предупредили о повышении уровня шума из-за работы авиации, особенно на юго-востоке Польши.

На Украине утром 23 января в течение пары часов действовала воздушная тревога. Сирены звучали во всех регионах страны, а также на подконтрольной ей части территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Украинские СМИ писали о взрывах в Харькове, Киеве, Днепропетровской области. По данным на 09:43, оповещения о воздушной тревоге действуют только в Харьковской области — в остальных регионах Украины тихо.