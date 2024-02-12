Мир 12 февраля 2024, 14:16 Польша заявила о планах получить ядерное оружие Польский генерал Крашевский назвал ядерное оружие необходимым для страны IMAGO / Aleksander Kalka / Global Look Press

Читать 360tv в

Перспектива получения Польшей ядерного оружия вполне реальна, но на ее реализацию уйдет несколько лет. С таким заявлением в интервью радиостанции RMF FM выступил бывший начальник ракетных и артиллерийских сухопутных войск Польши генерал Ярослав Крашевский.

Так он прокомментировал статью в британском еженедельнике The Spectator, в которой говорилось, что сейчас наступило время передать Польше ядерное оружие.

Реклама

В своей оценке генерал заявил, что такой сценарий вполне обоснован.

«Страны с ядерным оружием обладают очень высоким уровнем безопасности. <.> Поэтому обладание таким арсеналом я воспринимаю как вызов ближайших лет, — заявил Крашевский.

Генерал подчеркнул, что после завершения конфликта на Украине мир должен пересмотреть договоренности о системах ядерных вооружений и внести необходимые коррективы.

В конце июня прошлого года занимавший пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий объявил о намерении договориться с США о размещении на территории страны ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Он подчеркнул, что это станет ответной мерой на передачу Россией тактического ядерного вооружения Белоруссии.