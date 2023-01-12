Мир 12 января 2023, 12:27 Польша заявила о необходимости убедить страны НАТО поставлять танки на Украину Представитель Польши Мюллер: страны НАТО должны поставлять на Украину танки РИА «Новости»

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Власти Польши намерены вынудить другие страны НАТО поставлять киевскому режиму танки Leopard. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

«Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей целью», — сказал Мюллер. Так он ответил на вопрос о «коалиции» по поставке танков в эту страну.

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Если украинские силы проигрывают, то проигрывает и польская сторона, подчеркнул представитель правительства Польши. По его словам, главное — чтобы Украина держала оборону, для этого ей необходима техника.

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«Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по поставке Украине танков Leopard)», — подчеркнул Мюллер.

Ранее российские власти направили странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Западом киевского режима оружием не способствует возможному началу российско-украинских переговоров и в целом имеет негативный эффект.