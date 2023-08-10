Мир 10 августа 2023, 10:54 Польша заявила о намерении разместить 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией Министр Блащак: Польша разместит 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польские вооруженные силы планируют разместить 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«На границе будет около 10 тысяч солдат — четыре тысячи будут непосредственно поддерживать погранохрану, шесть тысяч будут в регионе», — сообщил он Польскому радио.

Реклама

Блащак заявил также, что за два года польская армия станет «сильнейшей в Европе» — уже сейчас ее численность достига 170 тысяч военнослужащих, на вооружение принимается современное оборудование.

Польская сторона решила усилить военное присутствие на границе с Белоруссией после того, как в этой стране оказалась ЧВК «Вагнер». Польша уже обвиняла вагнеровцев в том, что они якобы пытались проникнуть на ее территорию, заявляла о нарушении своего воздушного пространства белорусскими вертолетами и заявляла о готовности применять оружие на границе. В Кремле отметили, что поляки «склонны к нагнетанию напряженности».