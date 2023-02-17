Мир 17 февраля 2023, 23:34 Польша заявила о готовности поставить Украине МиГ-29 вместо F-16 Премьер Польши Моравецкий: страна готова поставить Украине МиГ-29, но не F-16 U.S. Department of Defense

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Польша может отправить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, однако страна не готова поставлять американские F-16. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он объяснил такое предложение небольшим количеством последних у самой республики. Слова польского премьера привел ТАСС.

На Мюнхенской конференции по безопасности Моравецкому задали вопрос о том, передаст ли Польша Украине свои F-16.

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«У нас их (F-16 — прим. ред.) не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми располагаем, вместе с другими как часть решения НАТО», — сказал польский премьер.

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Президент Польши Анджей Дуда в начале февраля уже заявлял, что страна не поставит Украине истребители F-16 в ущерб собственной обороноспособности. Как уточнял тогда глава государства, в распоряжении Польши сейчас находится примерно 50 единиц истребителей американского производства F-16.

Президент США Джо Байден отправится с визитом в Варшаву. В ходе поездки он планирует встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Байден намерен обсудить укрепление сдерживания России и роль Польши в поставках оружия Украине.