Мир 21 февраля 2023, 11:25 Польша заявила о готовности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией МИД Польши прокомментировал решение о закрытии движения через границу с Белоруссией

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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава готова полностью закрыть автомобильное движение через границу с Белоруссией. Об этом он сообщил в эфире Польского радио.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий», — заявил он.

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При этом Яблоньский подчеркнул, что их решения не являются политизированными.

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Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский приостановил с 19:00 21 февраля движение белорусских грузовиков через КПП «Кукурыки-Козловичи». Это был последний действующий пункт на белорусско-польской границе.

Варшава приняла такое решение после того, как Белоруссия временно запретила въезд на свою территорию польских грузовых автомобилей. Глава МИД Польши добавил, что белорусские грузовики могут вернуться на родину через литовские и латвийские границы.