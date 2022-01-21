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    21 января 2022, 18:00

    Польша заявила о готовности оказать поддержку Украине

    Полина Гребенщикова

    Польша готова оказать всестороннюю поддержку Украине, заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох. Об этом написал «Интерфакс».

    Кумох отметил, что в Польше считают безопасность Украины очень важным для себя фактором.

    «Тот факт, что в данный момент Зеленский проводит в Польше консультации с [президентом Польши Анджеем] Дудой, свидетельствует о роли нашей страны в обеспечении региональной безопасности», — сказал Кумох.

    В ближайшее время Якуб Кумох планирует нанести визит в Киев, отметил RT.