Польша заявила о готовности оказать поддержку Украине

Польша готова оказать всестороннюю поддержку Украине, заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох. Об этом написал «Интерфакс».

Кумох отметил, что в Польше считают безопасность Украины очень важным для себя фактором.

«Тот факт, что в данный момент Зеленский проводит в Польше консультации с [президентом Польши Анджеем] Дудой, свидетельствует о роли нашей страны в обеспечении региональной безопасности», — сказал Кумох.

В ближайшее время Якуб Кумох планирует нанести визит в Киев, отметил RT.