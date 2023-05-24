Мир 24 мая 2023, 17:21 Польша заявила о готовности обучить 30 тысяч солдат ВСУ Министр обороны Блащак: Польша готова обучить 30 тысяч украинских солдат Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Польские власти готовы обучить порядка 30 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил вице-премьер, министр нацобороны республики Мариуш Блащак после встречи глав Минобороны стран НАТО. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы готовы обучить 30 тысяч. Этот процесс идет быстро. Я услышал оценку после аудита ЕС, касавшегося этого. Она была высокой», — высказался Блащак.

Реклама

По его словам, большинство обученных в рамках миссии Евросоюза бойцов ВСУ проходили обучение именно в Польше.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что британские инструкторы научат украинских летчиков управлять истребителями, в частности американскими F-16, которые киевский режим еще не получил.

Ведущий из США Клейтон Моррис назвал «уроком смерти» обучение бойцов ВСУ использованию танковых снарядов с обедненным ураном. Он напомнил, что контактирование с подобной техникой может спровоцировать развитие рака. Поэтому таким образом украинские войска уничтожат свою страну, констатировал он.