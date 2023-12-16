Мир 16 декабря 2023, 07:35 Польша заявила о фальсификации экспертизы по катастрофе Ту-154 под Смоленском Офис Туска: комиссия подделала экспертизу по катастрофе Ту-154 под Смоленском РИА «Новости»

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Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском, случившейся в 2010 году, фальсифицировала результаты экспертизы европейских и американских специалистов. На это указал глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец.

Он призвал «делать выводы из поражений», одним из которых точно было назначение этой комиссии.

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«Прежде всего речь идет о престиже Польши. Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии», — процитировало главу канцелярии РИА «Новости».

Ранее стало известно о ликвидации комиссии по расследованию крушения самолета. Ян Грабец призвал дать ее деятельности уголовно-правовую оценку. Предполагается, что она лгала и тратила государственные деньги не по назначению.

При крушении Ту-154 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, среди которых были глава государства Лех Качиньский с женой. Межгосударственный авиационный комитет год спустя назвал причиной катастрофы решение экипажа не уходить на запасной аэродром невзирая на туман. Первая польская комиссия сделала те же выводы. Однако действующая власть Польши не согласилась с отчетом и решила создать вторую комиссию. Новая комиссия заявила, что на борту случился взрыв. На основании ее промежуточных выводов в отношении троих российских авиадиспетчеров возбудили уголовные дела.