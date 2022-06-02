Польша заявила, что беженцы с Украины должны перестать жить на пособие и начать зарабатывать сами

Большая часть беженцев с Украины, которая сейчас находится в Польше, лишится ежедневного пособия. Об этом написала газета Rzeczроspolita со ссылкой на заявление заместителя главы МВД и администрации, представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Решение начнет действовать 1 июля. Пособие будут и дальше получать только те, кто в нем действительно нуждается. Речь идет о беременных, многодетных женщинах и инвалидах.

Шефернакера сообщил, что власти собираются таким образом стимулировать беженцев начать зарабатывать самим.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — привела издание слова польского профессора Петра Длугоша.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что его страна и Венгрия должны справляться с потоком беженцев без помощи ЕС. По сведениям на середину мая, в Польшу с начала спецоперации РФ на Украине приехали свыше трех миллионов украинцев. Об этом написало РИА «Новости».