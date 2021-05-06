Польша захотела выкупить вакцину J&J у Дании

Польский премьер Матеуш Моравецкий написал датскому коллеге Метте Фредериксену письмо, в котором обозначил желание Варшавы выкупить производство вакцины Johnson&Johnson. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Русская планета» напомнила, что Дания отказалась от применения препаратов Johnson & Johnson и AstraZeneca. Отказ объяснили случаями тромбоза, которые потенциально связаны с применениям данных вакцин.

«Поляки положительно относятся к вакцинации, и все больше и больше моих соотечественников используют защиту, которую дают вакцины. <…> Если Дания решит перепродать часть своих запасов, Польша готова выкупить эти вакцины», — говорится в письме.