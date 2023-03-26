Мир 26 марта 2023, 23:50 Польша захотела получить «кусок» Украины в случае падения Киева — СМИ Star gazete: в случае падения Киева Польша будет претендовать на «лакомый кусочек» РИА «Новости»

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В случае поражения Украины, Польша планирует забрать себе часть ее территории. Всем странам необходимо пересмотреть взгляды на своих друзей и врагов, написала обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в своей статье для турецкого издания Star gazete.

«Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок», — отметила автор материала.

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По ее словам, судьба украинского народа никого не волнует, а «героизация» в социальных сетях скоро закончится. Обозреватель подчеркнула, что европейские страны на пути к тому, чтоб войти в историю как «неудачники». Она призвала страны пересмотреть свои взгляды на тех, кого они называют друзьями и врагами.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вторжение Польши на Украину может стать катастрофой. Офицер добавил, что в Европе недостаточно людей, которые обеспокоены гуманитарной катастрофой на Украине.