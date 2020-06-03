Польша захотела оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро из-за «Северного потока — 2»
UOKiK заявил, что «Газпрому» грозит штраф в размере до 50 млн евро .Об этом написал «Интерфакс».
«Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства», — процитировал РБК главу польского ведомства Томаша Хростного.
Российская корпорация ранее сообщала, что действительно получала запрос от UOKIK. После этого она ответила регулятору.
Антимонопольный орган еще в 2018 году инициировал расследование об участии ПАО «Газпром» и европейских партнеров-кредиторов в реализации проекта «Северный поток 2». Основанием для этого послужило «создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK».
«Газпром» не согласился с позицией UOKIK и просил прекратить антимонопольное расследование. Однако польский регулятор до сих пор считает, что заключенные два года назад финансовые соглашения по строительству газопровода «преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия». Поэтому на это требуется согласие UOKIK.
В начале 2020 года UOKiK вновь обратился к «Газпрому» и потребовал предоставить документы, связанные с этим делом. Речь шла о контрактах, которые «дочки» российской корпорации заключили с другими финансирующими «Северный поток— 2».
«Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — сказано в пресс-релизе ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель горячо дискутировали о судьбе «Северного потока — 2».