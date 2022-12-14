Мир 14 декабря 2022, 01:03 Польша захотела изменить закон о Верховном суде ради средств от ЕС МИД Польши: страна хочет изменить закон о Верховном суде, чтобы получить средства ЕС Unsplash

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Польские власти намерены изменить закон о Верховном суде, как на том настаивает Брюссель, чтобы разблокировать средства Евросоюза, заявил замглавы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Его процитировало РИА «Новости».

Летом Еврокомиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на сумму свыше 35 миллиардов евро. Однако для получения этих средств Варшаву заставили соблюдать европейские нормы верховенства права. По словам представителя МИД Польши, власти должны провести необходимые реформы.

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«Если они (изменения) будут приняты польским парламентом, они завершат веху в области правосудия, которая является наиболее важной с точки зрения выполнения условий для получения средств», — заявил Шинковский.

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Изменения затронут процедуру рассмотрения дисциплинарных дел судей. Кроме того, поправки уточняют случаи применения теста на независимость судей.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза заморозили 6,3 миллиарда евро, которые планировали передать Венгрии. Поводом для отказа стала позиция Будапешта по Украине.