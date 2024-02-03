Мир 03 февраля 2024, 09:55 Польша выступила за защиту приграничной с Украиной территории Rzeczpospo: в Польше поддержали защиту приграничных территорий Украины Soeren Stache / Global Look Press

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Большая часть граждан Польши (69,3%) выступили за защиту воздушного пространства над приграничной с Украиной территорией. Об этом написало издание Rzeczpospolita, подтвердив данными опроса.

Журналисты поинтересовались у читателей, должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной по защите приграничной территории. Соглашение позволит польским вооруженным силам сбивать российские ракеты.

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В Минобороны Польши заявили, что власти ограничатся усилением средств ПВО на своих территориях. В ведомстве указали, что прямое вмешательство страны и блока в украинский конфликт невозможно.

В конце декабря 2023 года в командовании ВС Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. Его зафиксировали средства радиолокации, затем сигнал исчез. Поляки попытались обвинить в этом Россию, но не предоставили доказательств. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося.