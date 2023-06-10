Мир 10 июня 2023, 03:52 Польша выступила за восстановление дружбы с Россией Польша создаст движение за установление дружеских отношений с Россией РИА «Новости»

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Политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский сообщил, что в Польше создадут политическое формирование за установление дружественных отношений с Россией. Об этом решении он написал в Twitter.

«Мы приняли решение создать вместе с PRA (Польское антивоенное движение — прим. ред.) политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал политолог.

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Он добавил, что первые мероприятия нового движения пройдут уже этой осенью. Основатель PRA также заявил, что ему уже удалось зарегистрировать свою ассоциацию. Ее представители выступают против американизации Польши, осуждают действия правительства по поддержке Украины и настаивают на восстановлении отношений с Россией.

Накануне в Варшаве прошла крупная политическая акция антиправительственного протеста. Она была организована против политических действий правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), сообщил RT. Марш проводился против «дороговизны и воровства», за свободные выборы.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала Варшаву за закон «о российском влиянии» на безопасность Польши. Он вступил в силу 31 мая 2023 года и, по словам ЕК, нарушил европейское законодательство.