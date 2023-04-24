Мир 24 апреля 2023, 16:07 Польша выступила против компромисса по конфликту на Украине Лидер партии Польши Качиньский выступил против компромиссного решения ситуации на Украине РИА «Новости»

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Власти Польши высказались против компромиссного решения конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщило РИА «Новости».

По его словам, есть предпосылки, что конфликт на Украине завершит компромисс, а не окончательное решение.

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«Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения», — подчеркнул политик.

Руководство Польши, заметил Качиньский, полностью поддерживает украинцев в их желании освободить свою территорию.

Ранее Польшу уличили в желании пересмотреть границы на фоне украинского кризиса. Кроме того, на военном планировании в Польше серьезно отражаются антинемецкие настроения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел Польшу «враждебным образованием» для России. Он обратил внимание, что страна черпает свое вдохновение из карт 400-летней давности.