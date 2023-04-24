24 апреля 2023, 16:07
Польша выступила против компромисса по конфликту на Украине
Лидер партии Польши Качиньский выступил против компромиссного решения ситуации на Украине
Власти Польши высказались против компромиссного решения конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщило РИА «Новости».
По его словам, есть предпосылки, что конфликт на Украине завершит компромисс, а не окончательное решение.
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«Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения», — подчеркнул политик.
Руководство Польши, заметил Качиньский, полностью поддерживает украинцев в их желании освободить свою территорию.
Ранее Польшу уличили в желании пересмотреть границы на фоне украинского кризиса. Кроме того, на военном планировании в Польше серьезно отражаются антинемецкие настроения.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел Польшу «враждебным образованием» для России. Он обратил внимание, что страна черпает свое вдохновение из карт 400-летней давности.
Польша
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