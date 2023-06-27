Мир 27 июня 2023, 09:10 Польша выступила против Германии, чтобы стать геополитическим центром Евросоюза InfoBRICS: Польша спровоцировала ссору с Германией для реализации геополитических амбиций Unsplash

Читать 360tv в

Власти Польши при поддержке США развернули кампанию против Германии. Они рассчитывают занять место геополитического центра Евросоюза, заявил на сайте InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, специализирующийся на международных и этнических конфликтах.

Он сказал, что Польша десятилетиями отказывалась вкладываться в построение внутриевропейских отношений, но извлекала из членства в Евросоюзе максимальную финансовую выгоду за счет союзников. Она смогла развиться благодаря Германии, ведь та вносила в бюджет Евросоюза больше остальных.

Реклама

Теперь же эта страна развернула кампанию против ФРГ, спровоцировала постоянно нарастающую польско-немецкую и внутриевропейскую напряженность. Требования выплатить репарации Уриэль Араужо назвал одним из инструментов антигерманской кампании и оружием против нее.

«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — сказал специалист.

Амбиции польского правительства поддержали США. Уриэль Араужо сказал, что они преследовали свои цели — при помощи Польши выступили против Германии.

Следователи из ФРГ нашли доказательства причастности Польши к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Они выяснили, что в этой стране могла находиться оперативная база диверсантов.