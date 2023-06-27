27 июня 2023, 09:10
Польша выступила против Германии, чтобы стать геополитическим центром Евросоюза
InfoBRICS: Польша спровоцировала ссору с Германией для реализации геополитических амбиций
Власти Польши при поддержке США развернули кампанию против Германии. Они рассчитывают занять место геополитического центра Евросоюза, заявил на сайте InfoBRICS исследователь Уриэль Араужо, специализирующийся на международных и этнических конфликтах.
Он сказал, что Польша десятилетиями отказывалась вкладываться в построение внутриевропейских отношений, но извлекала из членства в Евросоюзе максимальную финансовую выгоду за счет союзников. Она смогла развиться благодаря Германии, ведь та вносила в бюджет Евросоюза больше остальных.
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Теперь же эта страна развернула кампанию против ФРГ, спровоцировала постоянно нарастающую польско-немецкую и внутриевропейскую напряженность. Требования выплатить репарации Уриэль Араужо назвал одним из инструментов антигерманской кампании и оружием против нее.
«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — сказал специалист.
Амбиции польского правительства поддержали США. Уриэль Араужо сказал, что они преследовали свои цели — при помощи Польши выступили против Германии.
Следователи из ФРГ нашли доказательства причастности Польши к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Они выяснили, что в этой стране могла находиться оперативная база диверсантов.
Германия
Евросоюз
Польша
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