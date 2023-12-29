Мир 29 декабря 2023, 19:10 Польша высоко оценила работу ПВО в момент прилета ракеты со стороны Украины Минобороны Польши отчиталось о работе ПВО в момент прилета ракеты с Украины РИА «Новости»

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Польская система противовоздушной обороны правильно сработала во время вторжения ракеты в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова привело агентство Reuters.

Глава ведомства подчеркнул, что по каждому такому происшествию должна проходить отдельная проверка.

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Средства ПВО засекли неопознанный объект в воздушном пространстве Польши утром 29 декабря. Он летел со стороны Украины и через некоторое время исчез с радаров. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством по поводу случившегося. Помимо министра обороны страны, участниками мероприятия стали оперативный командующий вооруженными силами Мачий Клиш и начальник Генштаба Веслав Кукула.

Последний обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши, не предоставив никаких доказательств. Кукула также не привел дополнительных объяснений. Он лишь уточнил, что объект, оказавшийся в воздушном пространстве страны, — ракета.