Мир 24 февраля 2023, 04:40 Польша вышлет из страны военного атташе Белоруссии МИД Польши: военного атташе Белоруссии вышлют из страны РИА «Новости»

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Польское правительство приняло решение выслать из страны военного атташе Белоруссии. Об этом Польскому агентству печати сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», — заявил Ясина изданию.

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Это решение было принято в качестве ответной меры после высылки из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши. Польского пограничника выдворили из Белоруссии после прекращения Варшавой работы пограничного пункта «Бобровники». МИД Белоруссии назвал решение о закрытии погранзаставы антигуманным, это нарушает права белорусов, поляков и граждан других стран, а также наносит экономический вред.

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Польша заявила о готовности полностью закрыть движение через границу с Белоруссией. Ранее Польша приостановила движение белорусских грузовиков через КПП «Кукурыки-Козловичи». Это был последний действующий пункт на белорусско-польской границе. Водители белорусских грузовиков смогут вернуться на родину через территорию Литвы и Латвии.