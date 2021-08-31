Польша введет режим ЧП на границе с Белоруссией
Власти Польши планируют ввести режим чрезвычайного положения на пограничной с Белоруссией территории. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого
По данным сайта «Русская планета», кабинет министров намерен внести такое предложение. Режим ЧП считают нужным ввести на 30 дней.
Польша, Литва и Латвия неоднократно заявляли о том, что начался рост числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию стран из Белоруссии.