Мир 19 января 2023, 22:53 Польша второй день подряд уличила Запад в усталости от конфликта на Украине Премьер-министр Польши Моравецкий снова заявил об усталости Запад от ситуации с Украиной РИА «Новости»

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Запад устал от ситуации вокруг Украины, но Польша хочет оживить тему конфликта. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщило РИА «Новости». Он уже говорил, что западные страны устали помогать киевскому режиму.

По его словам, интерес к происходящему на восточной границе Польши в мире начинает угасать.

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«Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит», — сказал Моравецкий.

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Общественное мнение на Западе должно осознавать, что сейчас решается «будущее Европы, если не мира», подчеркнул он. Но западное сообщество не имеет терпения. Оно уже не хочет поддерживать Украину и поставлять оружие туда, заключил польский премьер.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе он уже говорил, что некоторые страны Запада утомлены ажиотажем вокруг конфликта. По его словам, еще несколько месяцев назад на ВЭФ велись эмоциональные дискуссии по украинскому вопросу, а вовлеченность участников была на более высоком уровне.