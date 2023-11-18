Мир 18 ноября 2023, 11:14 Польша вспомнила про старое оружие России, уничтожающее танки Abrams Аналитик Драм: советским РПГ-7 можно уничтожить танки Abrams Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency

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Гранатомет РПГ-7, созданный в 1961 году, можно использовать для уничтожения танков Abrams. Такое заявление сделал обозреватель польского новостного сайта Portal Obronny Анджей Драм.

«Базовая пуля ПГ-7 пробивает броню примерно на 260 мм. Эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется, когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами», — заявил эксперт.

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Драм назвал преимуществом «семерок», даже с самыми современными боеприпасами к ним, их цену и операционные затраты. Автор материала отметил, что РПГ-7 не справится с броней современных Leopard 2, К-2, Т-90 и Abrams, но при увеличении поражающей силы, станет возможным «охотиться» на такие танки. Также гранатометом можно стрелять в менее бронированные борта и выводить машины из строя.

«На стрельбище и в идеальных условиях можно поразить движущийся танк с расстояния 300 метров, но это только теория», — писал Драм.

Помощь Вооруженным силам Украины со стороны Запада сократилась. Украина обвинила Израиль, что он перетянул на себя все поставки снарядов, которые нужны ВСУ. Однако вероятнее, что поставки оружия перекрыли из-за того, что хваленое контрнаступление Украины так и не удалось, даже танки Abrams не изменили ситуацию.