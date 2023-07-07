Мир 07 июля 2023, 09:06 Польша вслед за зерном попросила запретить импорт украинской малины Минсельхоз Польши призвал Евросоюз запретить импорт замороженной малины с Украины Unsplash

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Ввоз замороженной малины с Украины навредит экономике, поэтому нужно его запретить. С таким предложением заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский обратился в Евросоюз, сообщил сайт PAP.

«Брюссель, запрет на ввоз замороженной малины с Украины — это приоритет», — сказал он.

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По словам замминистра, запрет импорта этого продукта в интересах польской экономики. Януш Ковальскийкий заявил, что он готов хоть сегодня поехать для решения этого вопроса к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису и руководителю Европейской народной партии Манфреду Веберу.

В 2022 году 42 тысячи польских фермерских хозяйств вырастили 105 тысяч тонн малины, а с Украины в страну привезли 22 тысячи тонн. Импорт замороженных ягод из этой страны увеличился по сравнению с 2021 годом на треть.

Восточная Европа уже ввела запрет на ввоз дешевого технического зерна с Украины, из-за которого местные производители не смогли сбыть урожай и понесли большие убытки. Фермеры пожаловались, что действие ограничения скоро закончится и новый сельскохозяйственный сезон превратится для них в катастрофу.