Польша возомнила себя главной страной Европы, хорошо это для нее не закончится | 360°

Мир 29 октября 2022, 16:56 Польша возомнила себя главной страной Европы, хорошо это для нее не закончится Голос «Мордора»: требование Польшей репараций обернется против нее РИА "Новости"

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Власти Польши предъявили Германии требование возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Но в этом вопросе очень важно не дойти до крайности, иначе серьезные последствия обернутся для самой Польши, сообщил «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

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Запрошенных денег не стоила вся Польша полностью

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Польша требует от Германии репарации. Польша требует возместить «материальные и нематериальные» потери страны от германской оккупации, а также вернуть похищенные культурные ценности, которые до сих пор находятся на территории ФРГ.

Сумма просто колоссальная. Учитывая, что это 1939 год, я очень сомневаюсь, что вся Польша стоила таких денег. Впрочем, может быть, я чего-то не знаю и Польша на тот момент была самым процветающим и благополучным государством мира. Возможно, премьер Польши Моравецкий может об этом что-то рассказать, но все равно не верится.

Но Польша на самом деле очень сильно пострадала от немецкой оккупации. Тут нет никаких споров. Огромные людские потери и разрушения, особенно в самом конце оккупации, перед освобождением в результате Варшавского восстания, когда город был буквально стерт с лица земли. Я не знаю, расплатились ли немцы с поляками за все художества, что натворили на их земле, но в любом случае требовать от них этого прямо сейчас — достаточно глупо. И вряд ли можно чего-то добиться.

Но Польша уже пошла вразнос и требует репарации не только от Германии, но и от России. А еще предъявила территориальные претензии Чехии. Возможно, Польша возомнила себя самой главной и сильной страной Европы, но стоит напомнить, что в истории такое уже бывало — и не раз. И ничем хорошим для Польши не заканчивалось.

Поляки сами воевали на стороне нацистской Германии

А еще можно вспомнить поведение самой Польши в годы Второй мировой войны. Польское население тоже приложило руку к решению «еврейского вопроса». Очень многие поляки активно помогали немцам, так как ненавидели евреев не меньше, а может, и больше немцев. Можно вспомнить и то, что на стороне Гитлера воевали полмиллиона поляков при общем населении страны 34 миллиона человек.

Важно не перегнуть палку

А сейчас поляки сносят памятники советским солдатам-освободителям и заявляют, что никакого освобождения и не было вовсе. Видимо, немцы ушли сами. Ну, или их победила всесильная Армия Крайова, разбила наголову в какой-нибудь эпичной битве.

Возможно, в новых учебниках истории в Польше уже и пишут именно так. Но правда в том, что это совершенно ничего не изменит и Польша, с очень большой долей вероятности, не получит вообще никаких репараций.

В этом вопросе полякам надо твердо знать, когда стоит остановиться, а то могут и перегнуть палку и получится все, как всегда. То есть некоторые польские города снова обретут свои исторические названия. Такие, как Данциг и Бреслау.