08 августа 2023, 14:32
Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания PERN: Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба»
Польские рабочие восстановили поврежденный участок трубопровода «Дружба» и заново запустили прокачку нефти. Об этом сообщила на своем сайте компания PERN — оператор польского участка.
«Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность поврежденной нитки трубопровода», — процитировал заявление организации RT.
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В PERN добавили, что сейчас ответственные службы сосредоточились на другой задаче. Они очищают территорию на месте утечки.
Одну из ниток трубопровода «Дружба» в направлении Германии отключили 5 августа из-за повреждения на польской территории. Вторая ветка продолжила работать в штатном режиме, угрозы для здоровья и жизни местных жителей не возникли.
Причины утечки официально пока не назвали. В PERN заявили, что третьи стороны точно не имеют отношения к разгерметизации.
Нефть
Польша
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