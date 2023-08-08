Мир 08 августа 2023, 14:32 Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Компания PERN: Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба»

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Польские рабочие восстановили поврежденный участок трубопровода «Дружба» и заново запустили прокачку нефти. Об этом сообщила на своем сайте компания PERN — оператор польского участка.

«Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность поврежденной нитки трубопровода», — процитировал заявление организации RT.

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В PERN добавили, что сейчас ответственные службы сосредоточились на другой задаче. Они очищают территорию на месте утечки.

Одну из ниток трубопровода «Дружба» в направлении Германии отключили 5 августа из-за повреждения на польской территории. Вторая ветка продолжила работать в штатном режиме, угрозы для здоровья и жизни местных жителей не возникли.

Причины утечки официально пока не назвали. В PERN заявили, что третьи стороны точно не имеют отношения к разгерметизации.