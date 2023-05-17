Мир 17 мая 2023, 10:07 Польша возглавила тайные переговоры против Зеленского Журналист Херш: страны ЕС во главе с Польшей тайно уговаривают Украину остановить конфликт Flickr

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Группа стран Евросоюза во главе с Польшей втайне начала переговоры с Украиной о прекращении конфликта. Они попытались уговорить президента Владимира Зеленского остановить боевые действия даже ценой собственной отставки, рассказал на своем сайте журналист Сеймур Херш.

Попавшие в интернет документы американской разведки показали, что украинский президент за спиной США в начале 2023 года настаивал на проведении массированных ракетных атак по территории России. Хотя в Белом доме эту информацию опровергли, Сеймур Херш предположил, что киевский режим действительно что-то готовил.

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Журналист раскритиковал все стороны, в том числе американскую, в нежелании остановить ожесточенные бои в Артемовске и конфликт в целом. Он сказал, что союзники Украины, такие как Венгрия, Литва, Чехословакия, Латвия, Эстония и Польша, объединились и втайне ото всех попытались уговорить киевский режим завершить вооруженное столкновение.

«Группа тайно призывала Владимира Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если это необходимо, уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации», — сказал автор статьи.

По словам Сеймура Херша, президент Украины их не послушал. Он начал терять поддержку соседей по Европе, но, судя по перехваченным данным, отказался покидать свой пост.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что руководство страны недооценило мощь российской армии. Он сказал, что украинская армия не сможет сражаться с противником на равных.