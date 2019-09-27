Польша вновь потребовала репараций от Германии. Варшава рассчитывает получить $850 млрд

С окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, а Польша все еще ждет репараций от Германии. Речь идет о 850 миллиардах долларов. При этом Варшава намерена требовать денег до тех пор, пока их не получит.

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В польском МИД газете «Известия» рассказали, что «проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься». Дипломаты объяснили, что Берлин так и не возместил Варшаве ущерб, поэтому вопрос не может быть закрыт.

При этом МИД ФРГ считают эту тему завершенной. При этом немцы не снимают с себя политическую и моральную ответственность за преступления нацистов. Так, в пресс-службе внешнеполитического ведомства газете заявили, что «порицают злодеяния нацистского режима на самом высоком уровне» и «никогда не перестанут помнить и работать над осмыслением содеянного».

При этом в бундестаге подчеркнули, что углубление в эту тему может подорвать и без того неидеальные отношения двух стран.

Москва и Варшава в 1945 году по итогам Потсдамской конференции договорились, что Польша получит репарации из доли СССР. Та, в свою очередь, должна была их добиться от восточной зоны Германии.

Позже, в 1954 году, Польская Народная Республика (ПНР) и Советский Союз заключили соглашение, по которому оба государства отказались от претензий к союзной ГДР. Именно об этом договоре сейчас и напоминает Германия.

Однако Варшава считает это соглашение недействительным. По мнению польских властей, в прошлом коммунистическая ПНР подписала договор под давлением Москвы. При этом мнение общественности якобы не учитывалось.