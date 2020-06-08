    08 июня 2020, 17:45

    Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

    Анастасия Кременчугская

    Павел Солох, руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN), заявил, что страна не ведет переговоры о возможном размещении на своей территории американских ядерных ракет. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров», — приводит слова представителя Польши «Газета.ru».

    По мнению Солоха, главным гарантом защиты от ядерной атаки в составе НАТО остаются США.