01 марта 2023, 16:16
Польша увидела российский след в кибератаке против налоговой службы страны
Власти Польши обвинили Россию в кибератаке против налоговой службы страны
Россия является причастной к кибератаке против информационной системы налоговой службы Польши. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил представитель правительства республики по вопросам кибербезопасности Януш Чешиньский.
«Однозначно, россияне стоят за хакерской атакой на налоговую службу во вторник», — сказал он.
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Чешиньский уточнил, что атаку провели в рамках создания большого трафика на сайт, что вызвало сбои в работе ресурса.
«Деньги налогоплательщиков Польши остались там, где и были, их не украли», — добавил представитель правительства.
Проблемы в работе сайта налоговой службы Польши начались 28 февраля. 15 февраля в стране стартовала ежегодная подача налоговых деклараций.
Ранее сообщалось, что хакеры из России и Белоруссии взломали сайт налоговой службы США. Получить доступ к базам данных удалось после перехода одного из сотрудников по фишинговой ссылке.
Россия
Хакеры
Польша
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