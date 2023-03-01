Мир 01 марта 2023, 16:16 Польша увидела российский след в кибератаке против налоговой службы страны Власти Польши обвинили Россию в кибератаке против налоговой службы страны РИА «Новости»

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Россия является причастной к кибератаке против информационной системы налоговой службы Польши. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил представитель правительства республики по вопросам кибербезопасности Януш Чешиньский.

«Однозначно, россияне стоят за хакерской атакой на налоговую службу во вторник», — сказал он.

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Чешиньский уточнил, что атаку провели в рамках создания большого трафика на сайт, что вызвало сбои в работе ресурса.

«Деньги налогоплательщиков Польши остались там, где и были, их не украли», — добавил представитель правительства.

Проблемы в работе сайта налоговой службы Польши начались 28 февраля. 15 февраля в стране стартовала ежегодная подача налоговых деклараций.

Ранее сообщалось, что хакеры из России и Белоруссии взломали сайт налоговой службы США. Получить доступ к базам данных удалось после перехода одного из сотрудников по фишинговой ссылке.