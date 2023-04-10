Мир 10 апреля 2023, 09:47 Польша устремилась к исполнению заветной мечты по подчинению Украины Пушков: Польша сделает все для подчинения Украины в рамках конфедерации РИА «Новости»

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В Польше после визита украинского президента начали активно обсуждать возможность объединения двух стран, чтобы частично воспроизвести контуры Речи Посполитой XVI–XVIII веков. В действительности речь идет о давней мечте польских властей по превращению в сверхдержаву Восточной Европы, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, если раньше проект о восстановлении подобия Речи Посполитой казался геофантастикой, сейчас он начал обретать доктринальные очертания.

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Он обратил внимание, что на днях в ведущей газете Польши Rzeczpospolita вышла статья «Восстановим Речь Посполитую! На сей раз — с Украиной». Автор материала Томаш Гроссе указал в статье, что и американские эксперты, и польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Тогда, по его мнению, вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой.

«Вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации», — пояснил Пушков.

Этот проект, по его оценке, должен привести Польшу к исполнению ее давней мечты по превращению в сверхдержаву Восточной Европы. Теперь у польской правящей элиты появился новый лозунг: «Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину», отметил сенатор.

«Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Однако можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились», — заключил он.