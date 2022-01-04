Польша установит заграждение на границе с Белоруссией

Польские власти решили возвести капитальное заграждение на границе с Белоруссией. Договоры с подрядчиками уже подписаны, заявил замминистра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — привело слова заместителя министра РИА «Новости».

Как уточнила заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская, длина сооружения составит 186 километров. Строители будут работать одновременно сразу на четырех участках. Заграждение сделают из стали. Для миграции животных предусмотрели оборудование 22 калиток.

Завершить строительство капитального заграждения планируют к концу июня 2022 года. Власти Польши приняли решение о возведении стены на фоне миграционного кризиса. Он обострился на белорусско-польской границе в начале ноября. В приграничной зоне тогда собрались несколько тысяч человек, которых не хотели пускать ни в одну из стран. В итоге Евросоюз обвинил в произошедшем Лукашенко.