Мир 29 апреля 2023, 22:19 Польша усилит охрану границы Россией Премьер Польши Моравецкий: страна усилит охрану границы с Россией оборудованием и оружием Pxhere

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Польша намерена усилить охрану границы с Калининградской областью России современными устройствами и подразделениями с современным оружием. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщило РИА «Новости».

Физические и электронные заграждения установят на все территории границы с Россией, добавил Моравецкий. Польша, по его словам, будет усиливать присутствие «пограничной стражи и всех служб».

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«Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей», — указал польский премьер.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что России не следует продолжать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы.

В Службе внешней разведки России ранее сообщили, что в Польше все чаще появляются разговоры о необходимости геополитического передела, включая пересмотр границ, на фоне украинского кризиса.

Также в стране растут антинемецкие настроения и опасение в отношении вероятных реваншистских настроений Германии к бывшим территориям, перешедшим по итогам Второй мировой к Польше.

Это государство превращается в страну времен Юзефа Пилсудского, который конфликтовал со всеми соседними государствами и жаждал начать территориальную экспансию, добавил глава СВР Сергей Нарышкин.