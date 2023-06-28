Мир 28 июня 2023, 20:06 Польша укрепит оборону границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер» Вице-премьер Качиньский: Польша укрепит границу с Белоруссией из-за сил ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Польские власти укрепят оборону государственной границы с Белоруссией из-за прибытия в республику бойцов ЧВК «Вагнер», заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что в соседней республике могут находиться до восьми тысяч «вагнеровцев», сообщил ТАСС.

С заявлением о ситуации на польско-белорусской границе Качиньский выступил после заседания комитета по вопросам безопасности и обороны правительства страны.

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«Этот факт представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши. Были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе», — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что его слова касаются и личного состава, и увеличения укреплений на границе.

Днем 27 июня президент Польши Анджей Дуда назвал отправку ЧВК «Вагнер» в Белоруссию «перемещением российских сил». По словам главы государства, это негативные сигналы. Утром 28 числа он прибыл на Украину, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Зеленским. Политики намерены обсудить ряд вопросов, включая грядущий саммит НАТО.