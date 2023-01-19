Мир 19 января 2023, 18:19 Польша указала на достаточные военные резервы России Глава Генштаба Польши Анджейчак: у России нет нехватки военных резервов для СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина в ходе боевых действий теряет все больше военных резервов, тогда как у России военный потенциал не исчерпается еще длительное время. Об этом на брифинге заявил глава польского Генерального штаба Раймунд Анджейчак, сообщил ТАСС.

«У России до начал специальной операции было 600 миллиардов долларов в резерве, из них 300 миллиардов заморозили на Западе. Если она будет тратить примерно по 100 миллиардов долларов ежегодно, то денег хватит на два года», — сказал он.

Реклама

Анджейчик добавил, что у России нет проблем с военной техникой или личным составом.

Реклама

«Они способны дополнительно мобилизовать еще 100, 200 или 300 тысяч человек. Сейчас вся борьба идет на скорость истощения имеющихся ресурсов», — добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что украинский конфликт можно завершить исключительно путем военного поражения России.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус подчеркивал, что ФРГ продолжит поставлять военную помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.