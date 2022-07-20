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    20 июля 2022, 13:44

    Польша столкнется с дефицитом газа в марте, сообщили СМИ

    Запасы газа в Польше иссякнут в марте — СМИ

    Борис Ломакин

    Запасов газа Польше хватит до марта, сообщила радиостанция RMF FM. После этого хранилища окончательно опустеют. Это значит, что, скорее всего, закончится газ для химических производств и сельскохозяйственных удобрений.

    В настоящее время польские хранилища заполнены на 98%. Этого количества должно хватить на зиму.

    «Даже в случае полного отключения Россией поставок на запад в Польше будущей зимой не будет дефицита газа. Но весной у нас могут возникнуть проблемы. Тогда у нас может закончиться газ, например, для химических производств и прежде всего сельскохозяйственных удобрений. Это предвещает проблему с доступностью продуктов питания и их ценами», — говорится в сообщении радиостанции.

    Что дальше будет с ценами, зависит от ситуации на Украине, отношений с Россией и контрактов на поставку по газопроводу Baltic Pipe.

    В Польше, помимо прочего, стал стремительно рушиться рынок угля. Это случилось после поспешного решения властей страны ввести запрет на импорт этого ресурса из РФ.