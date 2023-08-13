Мир 13 августа 2023, 15:54 Польша стянула военных и технику к Сувалкскому коридору Минобороны Польши сообщило об укреплении Сувалкского коридора военными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил об увеличении численности военнослужащих в районе Сувалкского коридора. По его словам, эта местность и Брестские ворота (юго-западный отрезок польско-белорусской границы) очень «чувствительна», поэтому там расширят дислоцированные подразделения, сообщил «Интерфакс».

Блащак подчеркнул, что самое современное оснащение передадут военным именно в этих районах.

Реклама

«Усиление происходит как в тактическом измерении, включая дополнительных бойцов и новую технику, так и в стратегическом за счет создания новых подразделений различного уровня», — объяснил министр обороны.

Глава ведомства уточнил, что из 10 тысяч солдат, которые власти намерены перебросить к границе с Белоруссией, около четырех будут «непосредственно содействовать пограничной страже». Мариуш Блащак заявил, что в стране находятся несколько тысяч американских военных, оснащенных лучшей техникой.

По словам главы Брестского облисполкома Юрия Шулейко, на границе с Польшей сложилась «жестко натянутая ситуация». Он добавил, что поляки «показывают зубы», но нападать не собираются.