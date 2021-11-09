Польша сообщила о приближении белорусских силовиков к лагерю мигрантов

Команда силовиков из Белоруссии приблизилась к поселению мигрантов в Польше. Об этом Министерство обороны Польши написало в своем аккаунте в Twitter.

В посте сказано, что офицеры из Белоруссии выдвинулись к Кузнице. Также к записи прикреплено видео, на котором можно заметить большую группу силовиков, бегущую вдоль ограждения на границе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Антоний Мацеревич встретились в этом пункте, чтобы обсудить ситуацию с пограничниками.

Мигранты из Белоруссии 8 ноября начали прорыв через границу на территорию Польши. Согласно подсчетам польского правительства, их количество составило примерно четыре тысячи человек. С 9 ноября пропускной пункт Кузница закрыли для путешественников. Всех путешественников попросили воспользоваться точками в Бобровниках и Тересполе.

Министерство обороны Польши обвинило Белоруссию в создании миграционного кризиса. В Белоруссии с этими обвинениями не согласны. Правительство республики ответно упрекнуло Польшу в бесчеловечном отношении к мигрантам, из-за которого они были вынуждены силой прорываться через границу. По последним данным, с начала 2021 года попасть на территорию Польши из Белоруссии нелегально пытались больше 30 тысяч человек.