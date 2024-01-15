15 января 2024, 15:19
Польша согласилась разместить немецких военных на своей территории
Польша вслед за Литвой согласилась разместить немецкие войска
Власти Польши согласились разместить немецких военных на своей территории для усиления восточного фланга НАТО. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.
«Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал польский дипломат.
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По словам Шейны, в Польше приветствует любую помощь со стороны союзников. Сейчас в республике расквартированы около 10 тысяч солдат США.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о планах разместить бригаду бундесвера в Литве. Издание Die Welt назвало эту инициативу провальной, поскольку на ее реализацию нужны огромные средства. В частности, для оснащения бригады потребуются десятки тысяч единиц вооружений и техники, однако немецкий оборонно-промышленный комплекс с таким объемом не справится.
Германия
Польша
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