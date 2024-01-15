Мир 15 января 2024, 15:19 Польша согласилась разместить немецких военных на своей территории Польша вслед за Литвой согласилась разместить немецкие войска Marijan Murat / Global Look Press

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Власти Польши согласились разместить немецких военных на своей территории для усиления восточного фланга НАТО. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

«Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал польский дипломат.

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По словам Шейны, в Польше приветствует любую помощь со стороны союзников. Сейчас в республике расквартированы около 10 тысяч солдат США.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял о планах разместить бригаду бундесвера в Литве. Издание Die Welt назвало эту инициативу провальной, поскольку на ее реализацию нужны огромные средства. В частности, для оснащения бригады потребуются десятки тысяч единиц вооружений и техники, однако немецкий оборонно-промышленный комплекс с таким объемом не справится.