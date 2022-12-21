Мир 21 декабря 2022, 08:53 Польша собралась попасть в тройку лидеров Евросоюза, опередив Францию и Германию «РВ»: Польша идет ва-банк, ради амбиций она готова потерять все РИА «Новости»

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Польское правительство заявило о глобальной задаче — войти в тройку лидеров Евросоюза. Ради этой цели, противниками на пути к которой являются Франция и Германия, страна собирается пойти ва-банк, сообщило издание «Русская весна».

«Польша, по сути, являлась аутсайдером в Евросоюзе, в то время как Франция и Германия — однозначно экономическими и промышленными лидерами объединения», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для французской Le Monde.

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Руководство страны сочло нынешнюю ситуацию наиболее благоприятной для реализации амбициозных планов, так как Британия и США сейчас на их стороне. При этом Польша ежегодно получает помощь от Евросоюза в размере 17 миллиардов евро.

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Но этого оказалось мало: варшавские власти потребовали от Брюсселя возобновить выделение средств на защиту своих восточных территорий. То есть для Польши конфликт на Украине стал предлогом, чтобы укрепить свои силы.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее не исключил, что США могут использовать Польшу для нападения на Россию.