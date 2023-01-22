22 января 2023, 17:14
Польша собралась найти танки для Украины без Германии
Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию по передаче танков Украине без ФРГ
Польша рассматривает вариант создания коалиции стран, которые окажут готовность поставить немецкие танки Leopard, если сама Германия откажется. Об этом изданию Polska Agencja Prasowa сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Украинцы сегодня воюют за нашу общую свободу. Мы не станем просто сидеть на месте и смотреть, как они истекают кровью», — заявил он.
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По словам Моравецкого, возможно создание сообщества стран, которое будут готовы найти тяжелую бронетехнику и передать ее Украине.
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«Неужели Германия ждет, что Россия одержит победу над Украиной и начнет стучать по Берлину? До тех пор они не будут передавать свои танки? Немецкое правительство обязано осознавать всю моральную и политическую сторону решения о необходимости передачи танков», — добавил он.
Британский журналист Питер Хатчинс предупредил, что в случае поставки Украине передовых танков Европа рискует стать большим радиоактивным кладбищем.
Немецкие СМИ сообщали, что вопрос поставок Leopard вызвал большие споры в правительстве ФРГ.
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