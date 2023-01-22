Мир 22 января 2023, 17:14 Польша собралась найти танки для Украины без Германии Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию по передаче танков Украине без ФРГ Defense.gov

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Польша рассматривает вариант создания коалиции стран, которые окажут готовность поставить немецкие танки Leopard, если сама Германия откажется. Об этом изданию Polska Agencja Prasowa сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Украинцы сегодня воюют за нашу общую свободу. Мы не станем просто сидеть на месте и смотреть, как они истекают кровью», — заявил он.

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По словам Моравецкого, возможно создание сообщества стран, которое будут готовы найти тяжелую бронетехнику и передать ее Украине.

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«Неужели Германия ждет, что Россия одержит победу над Украиной и начнет стучать по Берлину? До тех пор они не будут передавать свои танки? Немецкое правительство обязано осознавать всю моральную и политическую сторону решения о необходимости передачи танков», — добавил он.

Британский журналист Питер Хатчинс предупредил, что в случае поставки Украине передовых танков Европа рискует стать большим радиоактивным кладбищем.

Немецкие СМИ сообщали, что вопрос поставок Leopard вызвал большие споры в правительстве ФРГ.