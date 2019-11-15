Польша сменила российский газ на американский

Представители концерна заявили, что не намерены продлевать соглашение на поставку природного газа «Газпрома». Договор закончит действие 31 декабря 2022 года.

По словам руководителя PGNiG Петра Возняка, корпорация уже имеет новые контракты на поставку сжиженного природного газа. А в настоящее время «компания занимается приобретением месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе».

«Компания рассчитывает самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 миллиарда кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe», — пояснил Возняк.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая инвестирует проект «Северный поток—2». Размер штрафа составил 40,3 миллиона евро.